Korkutan deprem uyarısı! '100 bin bina yıkılacak!' O illerde yaşayanlar dikkat...

İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de afet programının olmadığını vurguladı.

Özellikle İstanbul'a işaret eden Kadıoğlu, "Deprem olduktan sonra bu şehri yeniden nasıl yapılandıracağız, enkazı nereye dökeceğiz, kalıcı konutları nerede yapacağız? buna yönelik plan ve program yok. Tamamen refleks üzerine hareket ediyoruz, bu bizim en büyük problemimiz. Büyük bir seferberlik yapılırsa 3-5 senede deprem riskini azaltabiliriz. Bunu tek başına bakanlık, valilik, belediye yapamaz, bütün herkes bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesi toplamalı, yurt dışından kredi alması gerekiyorsa alınmalı ve herkesi yönlendirmeli, yoksa bu işin altında kalacağız" dedi.

'DEPREMİN ELİ KULAĞINDA'

Kadıoğlu, "Depremin eli kulağında" diyerek, Marmara Depremi'nin yaklaştığını ve depreme yarın olacakmış gibi hazırlanılması gerektiğini söyledi.

'İSTANBUL'DA 100 BİN BİNA YIKILACAK'

Öte yandan Türkiye'de 1999 Gölcük depreminden sonra çok şey yapıldığını ancak yapılanların yetmediğini söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "İstanbul'da 100 bin binanın yıkılacağını biliyoruz. Her bina başına 100 kişi koysak, 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Böyle bir şey yok, ölmeye planlanmış gibiyiz. Bir an önce bu 100 bin binayı 100 binaya indirmemiz lazım. Eğer bu riski önceden azaltmazsak bu afetin altından kalkamayız, afeti yönetemeyiz, mümkün değil. Bu bir arama kurtarma problemi değil, bu bir risk yönetimi problemi. Apartmanımızda metrekare ve kuruş hesabı yapmamalıyız, herkes sağlam evde oturmak istiyor ama para vermek istemiyor, herkes 'evim sağlam olsun' diyor ama metrekaresi küçülmesin istiyor, böyle bir şey yok. O yüzden benim tavsiyem şu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a gelip belediye başkanları, valilik, STK'lar, ticaret odası, sanayi odası hepsini toplayıp acil olmayan bütün yatırımları dondurup 'bu 100 bin binayı deprem olmadan nasıl güçlendirebiliriz' diye düşünmeliler. Bu bir milli güvenlik ve beka problemi. Türkiye'nin gayri milli hasılasının büyük bir kısmının yok olma tehlikesi var. Büyük miktarda insan kaybedeceğiz. Türkiye için en büyük problem bu" diye konuştu.

Türkiye'de afet yönetiminin tersten anlaşıldığını belirten Kadıoğlu, "Prof. Dr. Kadıoğlu, "En basit bir hesapla 100 bin binanın yıkıldığı yerde 10 milyon arama kurtarmacı lazım. İstanbul'dakilerin aileleri de afetzede olmasa diğer illerdeki insanları toplayıp anında buraya getirsek hepsi 40 bin kişi. Her enkazın başına bir kişi bile koyamayız, koysak bile ölenleri geri getiremeyeceğiz. 'Biz insanları nasıl enkaz altından kurtarırız değil,' 'ne yaparsak insanlar enkaz altında kalmaz' diye çalışmamız lazım. Biz afet yönetimini tersten anlamışız. 'Afet olacak, arayacağız, kurtaracağız' bu afet yönetimi değil. Kriz yönetiminden risk yönetimine geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL YAŞANMAZ BİR ŞEHİR'

İstanbul'un obez bir şehir haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "İstanbul yaşanmaz bir şehir haline dönüştü. İstanbul'un yolları, toprakları ve havası bu trafiğe ve insana yetmiyor, İstanbul'un suyu yetmiyor, artık çöküntüye giden bir şehir. İstanbul'da bir günde iki, üç yere gidemezsin, en fazla bir yere gidebilirsin. İstanbul'u büyüterek yaşanmaz bir hale getirdik. İstanbul'un sınırları ve karakterinin belli olması lazım, kaç milyon kişiyi besler, herkesin buraya mı gelmesi lazım? İstanbul sanayi kenti mi, turizm kenti mi, eğitim kenti mi? Buna karar vermemiz lazım. İstanbul şu anda kaptanı olmayan pusulasız bir gemi gibi okyanusta gidiyor" dedi.

Türkiye'de nerede deprem yaşanacağının bilindiğini ifade eden Kadıoğlu, devamında şunları kaydetti:

'ERDOĞAN HERKESİ TOPLAMALI'