Kosova Barış Gücü komutasını Türkiye devralacak! Vatan Partisi bir kez daha uyardı

Türkiye, Kosova Barış Gücü Komutasını İtalya'dan 1 yıllığına devralacak. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Uzunca bir süredir İtalya tarafından yürütülen komuta ekim ayında Türkiye'de olacak.

"KFOR ELİYLE SIRPLAR KIŞKIRTILIYOR"

Bakanlığın açıklamasının ardından, Mehmetçiğin NATO kapsamında bölgede yürüteceği faaliyet yeniden gündem oldu. Konu ile ilgili Vatan Partisi'nden açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Berke Mustafa Berkil, "ABD ve NATO’nun milli devletleri bölme planları içerisinde Sırbistan’a saldırmalarıyla NATO devleti olan Kosova kurulmuş oldu. Bugün de Kosova çok yoğun şekilde ABD-NATO üslerinin olduğu bir ülkedir. O üsler ABD’nin Sırbistan’da ve Balkanlarda tam egemenlik planları kapsamında kullanılmaktadır. Geldiğimiz aşamada sözde barış gücü KFOR eliyle Sırplar kışkırtılmakta ve gerilim artırılmaktadır. KFOR NATO ve ABD demektir. Kosova’daki ABD-NATO üsleri ve silahlı güçler Yunanistan’daki üslerle aynı planın parçasıdır." dedi.

"TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI"

Berkil, Sırbistan'ın bölgedeki rolüne işaret etti.

- Sırbistan emperyalizme karşı direnmektedir. Türkiye’nin de benzer tehditler altında olduğu ABD-NATO’nun kuşatma ve saldırı planlarını bozacak şekilde Sırbistan ve Rusya’yla işbirliği içinde olması gerekmektedir. Fakat Milli Savunma Bakanlığımız, Kosova’da sözde barış gücü KFOR’un içinde olmanın ötesinde önümüzdeki süreçte Türkiye’nin komutayı devralacağını açıkladı. Yani Türk askeri Sırbistan’a karşı NATO kuvveti olarak kullanılmaya devam edecek. Bu hamlede Türkiye lehine bir strateji veya akıl bulunmamaktadır.

"MEHMETÇİK KOSOVA'DAN ÇEKİLMELİ"

Türkiye'nin NATO'yla olan ilişkilerindeki strateji eksikliğine de değindi Berkil.