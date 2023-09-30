Kozlu Maden İşçileri Vatan Partisi’ni Ziyaret Edecek

Zonguldak Kozlu Maden İşçilerinin, 1 Ekim Pazar günü Vatan Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Doğu Perinçek’i ziyaret edeceği duyuruldu. Ziyaretin ardından Doğu Perinçek ve Kozlu Maden İşçileri, basına ve kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunacak.

Kozlu Maden İşçileri Vatan Partisi’ni Ziyaret Edecek
Son Güncelleme:

Zonguldak Kozlu Maden İşçileri, Vatan Partisi Genel Merkezi'nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etmek için Ankara'ya geliyor.

Yapılacak ziyaretin ardından Doğu Perinçek ve Kozlu Maden İşçileri, basına ve kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunacak.

Vatan Partisi Basın Bürosu tarafından duyurulan bilgiye göre ziyaret 1 Ekim 2023 Pazar (yarın) tarihinde gerçekleşecek. Vatan Partisi Genel Merkezi'nde, saat 13:00'da gerçekleşecek bu önemli ziyareti Ulusal Kanal ekranlarında canlı olarak izleyebilirsiniz.

Vatan Partisi Basın Bürosu tarafından ilan edilen basın davetinde şu ifadeler yer aldı;

"Zonguldak Kozlu Maden İşçileri, Vatan Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Doğu Perinçek’i ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından işçiler ile birlikte basına ve kamuoyuna önemli açıklamalar yapılacaktır. Basın mensuplarımızı bu özel açıklamaya davet ederiz. Saygılarımızla."
Tarih: 1 Ekim 2023, Pazar (Yarın)
Saat: 13.00
Yer: Vatan Partisi Genel Merkezi (Aşağı Öveçler 1308. Sokak No:12 Çankaya/Ankara)

Kozlu Maden İşçileri Vatan Partisi’ni Ziyaret Edecek - Resim : 1

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı sosyal medya üzerinden, Kozlu Maden İşçilerinin ziyaretine dair paylaşımda bulundu. Maden işçilerinin baretleriyle Zonguldak'tan Ankara'ya geleceğini ifade eden Bursalı, 'işçi sınıfı Partisiyle buluşuyor' dedi. Kozlu Maden İşçilerinin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile buluşarak Vatan Partisi'ne katılacağını ifade eden Bursalı, 'Emek, Vatan ve üretim mücadelesinin Vatan Partisiyle yükseleceğini' söyledi. 

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın, sosyal medya hesabından yayınlandığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

Çok Okunanlar
Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı!
Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı!
Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı...
Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı...
Uyku Şekliniz Ölüm Riskiniz Hakkında Uyarıyor
Uyku Şekliniz Ölüm Riskiniz Hakkında Uyarıyor
Son depremler... İşte AFAD ve Kandilli'ye göre deprem yaşanan iller...
Son depremler... İşte AFAD ve Kandilli'ye göre deprem yaşanan iller...
Karabağ'daki Azeri Zaferini Hazmedemedi!
Karabağ'daki Azeri Zaferini Hazmedemedi!
Öne Çıkanlar Subliminal FETÖ Mesajı Veren Film Altın Portakal Film Festivali'nden Çıkarıldı! - Ulusal Kanal Subliminal FETÖ Mesajı Veren Film Altın Portakal Film Festivali'nden Çıkarıldı! - Ulusal Kanal ABD'de Petrol Tükeniyor Mu? ABD'de Petrol Tükeniyor Mu?