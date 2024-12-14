Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM’de bakanlığın 2025 bütçesine ilişkin sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM’de bakanlığın 2025 bütçesine ilişkin sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki bir restorasyon ihalesine ilişkin soruyu yanıtlarken, bu konu dile getirildiğinde hemen teftiş başlattığını bildirdi. İlk incelemeye göre "endişe edilecek bir durum olmadığını" ifade eden Ersoy, "Zaten ihalenin uygulama süreci halen devam etmekte ve hak edişlerin büyük bir kısmı da ödenmemiş. Şu aşamada bir kamu zararından bahsetmek de yanlış olur." dedi.

Konuya ilişkin, "firmanın pahalı teklif verdiği işleri yapıp ucuz işleri yapmayacağı" yönünde bir niyet okumasında bulunulduğunu anlatan Ersoy, savcılık soruşturmasının sürdüğüne işaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı - Resim : 1

Peri bacalarının bakımsızlığına ilişkin iddialara da cevap veren Ersoy, Kapadokya'da yıkılma, kaya düşmesi ve göçme tehlikeleri bulunan ve acil müdahale gerektiren peri bacalarını onarım çalışmaları kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Icomos Türkiye Milli Komitesi ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla Kapadokya Alan Başkanlığınca Eylül 2024'te çalıştay düzenlendiğini anımsattı.

Bu çalıştay sonucunda peri bacalarının doğal seyrine bırakılmasına karar verildiğini, ancak yerleşim yerlerine yakın olanları için onarım kararı alındığını belirten Ersoy, bunlardan ikisinin onarım çalışmasına başlandığını kaydetti.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin de Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci de kültür ve sanat vadisi haline geliyor. Sürecin sonucunda gar özelliğini koruyacak, tren aktiviteleri devam edecek ama onun dışında özellikle müze, kütüphane, sergi evi, fuar alanları, gösteri sanat merkezleri, tiyatro salonu, açık hava müzesi, atölyeler, eğitim birimleri ve arkeoport uygulamalarıyla benzersiz sosyal ve kültürel yaşam alanına kavuşmuş olacak. Çok isteriz ki Haydarpaşa'da da Sirkeci'de de bir İKSV olsun, İstanbul Modern Müzesi olsun, bir Eskişehir Odunpazarı olsun, bir İş Sanat olsun, bir AK Sanat olsun. Çünkü müzeler para öğüten sistemlerdir. Yani, ticari değildir. Verdiğinizden çok daha azını alırsınız. Sübvanse edilmesi gereken faaliyetlerdir." değerlendirmelerinde bulundu.

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