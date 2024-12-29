Kulübede otururken saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Bahçelievler'in Kocasinan Merkez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde, iş yeri önündeki kulübede oturan H.Ç., şüpheli bir kişinin yaklaşarak silahla ateş etmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, H.Ç.'nin mermiden zarar görmediğini, ancak kulübedeki camların kırılması sonucu yüzünden yaralandığını belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli K.H'yi 16 Aralık'ta, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Yapılan soruşturmada, K.H.'nin daha önce H.Ç. ile yaşadığı bir tartışma nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı K.H., mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.