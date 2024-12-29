Kulübede otururken saldırıya uğradı! O anlar kamerada

14 Aralık'ta Bahçelievler'de iş yerinin önündeki kulübede oturan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve zanlı kısa sürede yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Bahçelievler'in Kocasinan Merkez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde, iş yeri önündeki kulübede oturan H.Ç., şüpheli bir kişinin yaklaşarak silahla ateş etmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, H.Ç.'nin mermiden zarar görmediğini, ancak kulübedeki camların kırılması sonucu yüzünden yaralandığını belirledi. 

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli K.H'yi 16 Aralık'ta, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Yapılan soruşturmada, K.H.'nin daha önce H.Ç. ile yaşadığı bir tartışma nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı K.H., mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köpek balığı saldırısı: 1 ölü, 1 yaralıKöpek balığı saldırısı: 1 ölü, 1 yaralıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

silahlı saldırı
Günün Manşetleri
"Uyarıyoruz, PKK ile el ele ABD-İsrail projesinde görev alırsınız"
Sınır ötesinde 4 PKK'lı öldürüldü
"Gereken pozitif adımı atmaya hazırım"
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Güney Kore'de feci uçak kazası: Çok sayıda can kaybı
Bakan Göktaş'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
O illet için saat verildi
Balıkesir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme
Çok Okunanlar
2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar 2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar
Ülkelerin maaşlarla ev alabilme süresi açıklandı Ülkelerin maaşlarla ev alabilme süresi açıklandı
ATM'lerden para çekenler dikkat: Yeni dönem başlıyor ATM'lerden para çekenler dikkat: Yeni dönem başlıyor
Faiz kararı sonrası güncel rakam: İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi... Faiz kararı sonrası güncel rakam: İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi...
Memur zammı Ocak 2025 son tablo: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur zammı Ocak 2025 son tablo: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?