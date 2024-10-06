Kuyumcu vurgunu: 25 milyon liralık altınla kaçtı

Eskişehir’de kuyumculuk yapan 45 yaşındaki F.G., kar vaadiyle 30’a yakın müşterisinden topladığı 25 milyon liralık altınla ortadan kayboldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kuyumcu vurgunu: 25 milyon liralık altınla kaçtı
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Olayın ardından polis ekiplerinin başlattığı araştırmada, F.G.’nin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde saklandığı tespit edildi. Yapılan baskınla yakalanan F.G., gözaltına alınarak Eskişehir’e getirildi ve adliyeye sevk edildi. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Arifiye Mahallesi’nde bulunan kuyumcu, topladığı altınlarla bir süre sonra dükkanını kapatarak kaçtı.

Altınlarını geri alamayan müşteriler, F.G.'ye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Yapılan soruşturmada, kuyumcunun 25 milyon lira değerinde altını alarak kaçtığı belirlendi.

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