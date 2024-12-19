Kuyumcudan altın alırken kimlik mi sorulacak? İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kuyumculuk sektöründe önemli bir değişiklik hayata geçiyor. 1 Ocak tarihinde kişisel olarak girecek olan uygulama kapsamında, kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik geliyor ibrazı zorunlu hale geliyor.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık 185 bin TL’lik rakamın kuyumculuk sektöründe, fiyatı yüksek bir emtia olan altın ve mücevherat işlemlerinde çok düşük kaldığını, bu limitin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.