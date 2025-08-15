Lavrov Alaska’ya “SSCB” tişörtüyle geldi: Putin-Trump zirvesi öncesi dikkat çeken mesaj

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı tarihi zirveye katılmak üzere ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentine geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Lavrov Alaska’ya “SSCB” tişörtüyle geldi: Putin-Trump zirvesi öncesi dikkat çeken mesaj
Yayınlanma:

 Lavrov’un üzerinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kısaltması olan “SSCB” yazılı tişört bulunması dikkat çekti.

Zirve öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, “ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin başarısız olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu söyledi. Rusya’nın tahmini nedir?” sorusuna, “Sonucu tahmin etmeye çalışmıyoruz. Ancak tartışmaya katkı sunacak güçlü argümanlarımız var ve duruşumuz net. Bunu açıkça ifade edeceğiz. ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ziyaretleri sırasında önemli ilerlemeler kaydedildi. Başkan Putin de bunu belirtmişti. Witkoff, Başkan Trump adına konuştu. Umarım bu verimli görüşmeyi sürdürebiliriz” cevabını verdi.

Camiye silahlı saldırı: Cuma namazı çıkışı kanlı bittiCamiye silahlı saldırı: Cuma namazı çıkışı kanlı bittiDünya
lavrov SSCB
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Çerçioğlu hamlesine ilk yorum
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır
Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi