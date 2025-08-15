Lavrov Alaska’ya “SSCB” tişörtüyle geldi: Putin-Trump zirvesi öncesi dikkat çeken mesaj

Lavrov’un üzerinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kısaltması olan “SSCB” yazılı tişört bulunması dikkat çekti.

Zirve öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, “ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin başarısız olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu söyledi. Rusya’nın tahmini nedir?” sorusuna, “Sonucu tahmin etmeye çalışmıyoruz. Ancak tartışmaya katkı sunacak güçlü argümanlarımız var ve duruşumuz net. Bunu açıkça ifade edeceğiz. ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ziyaretleri sırasında önemli ilerlemeler kaydedildi. Başkan Putin de bunu belirtmişti. Witkoff, Başkan Trump adına konuştu. Umarım bu verimli görüşmeyi sürdürebiliriz” cevabını verdi.