Libya bayraklı gemiden çevre katliamı! 13 milyon ceza yazıldı

İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine 13 milyon lira ceza kesildi. Gemiyle ilgili adli süreç başlatıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

LİBYA BAYRAKLI GEMİYE CEZA



Deniz ve kara lojistiğini birleştiren ro-ro gemilerinden biri İstanbul'da deniz kirliliğine neden olunca ceza kesildi.



İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası uygulandı.

Geminin neden olduğu kirlilik ile ilgili ayrıca, Cumhuriyet savcısı talimatı gereği Sahil Güvenlik ekiplerince adli süreç başlatıldı.