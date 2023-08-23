Libya bayraklı gemiden çevre katliamı! 13 milyon ceza yazıldı

İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine 13 milyon lira ceza kesildi. Gemiyle ilgili adli süreç başlatıldı.

Libya bayraklı gemiden çevre katliamı! 13 milyon ceza yazıldı
Son Güncelleme:

İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine 13 milyon lira ceza kesildi. Gemiyle ilgili adli süreç başlatıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

LİBYA BAYRAKLI GEMİYE CEZA


Deniz ve kara lojistiğini birleştiren ro-ro gemilerinden biri İstanbul'da deniz kirliliğine neden olunca ceza kesildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası uygulandı.
Geminin neden olduğu kirlilik ile ilgili ayrıca, Cumhuriyet savcısı talimatı gereği Sahil Güvenlik ekiplerince adli süreç başlatıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# libya # gemi # çevre katliamı # ceza
Çok Okunanlar
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! TV+ ve EXXEN işbirliği yaptı
Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! TV+ ve EXXEN işbirliği yaptı
Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü güncelledi!
Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü güncelledi!
Öne Çıkanlar Film sahnelerini aratmayan damat eğlencesi! - Ulusal Kanal Film sahnelerini aratmayan damat eğlencesi! - Ulusal Kanal Hindistan'da bir ilk gerçekleşti! Hindistan'da bir ilk gerçekleşti!