Libya'dan Gazze'ye gönderilen yardım malzemeleri Refah'tan giriş yapmaya başladı!

Libya’dan gönderilen yardım malzemelerinin ilk partisinin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye giriş yaptığı bildirildi.

Libya'dan Gazze'ye gönderilen yardım malzemeleri Refah'tan giriş yapmaya başladı!
Editör: Metehan Gül

Libya Kızılayı, sosyal medya hesabından Libya'dan gönderilen ve Refah’tan Gazze'ye giren yardım malzemesi yüklü tırların görüntülerini paylaştı.

Libya'dan Gazze'ye gönderilen yardım malzemeleri Refah'tan giriş yapmaya başladı! - Resim : 1

FİLİSTİN KIZILAYI YARDIM MALZEMELERİNİ DAĞITACAK!

Yaklaşık 1500 ton olan yardım malzemesinin ilk partisinin Gazze’ye girdiği kaydedilen açıklamada, yardım malzemelerini Filistinli ihtiyaç sahiplerine Filistin Kızılayı'nın ulaştıracağı aktarıldı.

Yardımlar konusunda destek veren tüm kuruluşlar ile Mısır Kızılayı'na teşekkür edildiği ifade edildi.

Misrata Belediyesi, 30 Mart’ta Libya'nın batısındaki Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan geminin yola çıktığını duyurmuştu. İnsani yardım malzemesi yüklü geminin önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacağı ardından yardım malzemelerinin kara yoluyla Refah kentinden Gazze'ye giriş yapacağı belirtilmişti.

Libya'daki yardım kampanyasını yürüten paydaşlardan Uluslararası Gazze’yi Kurtarma Kampanyası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, 1200 tonun üzerinde yardım malzemesinin toplanmasında Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata, Zliten ve Zaviye kentlerindeki sivil toplum kuruluşlarının katkısı bulunduğu aktarılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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