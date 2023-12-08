Liu Sahobin'den Doğu Perinçek'e Ziyaret! Türkiye ve Çin Arasındaki Görüşmeler Masaya Yatırıldı

Vatan Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti heyetleri görüştü. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Lu Şaobin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek’i ziyaret etti.

Heyetler arasında yapılan görüşmede Türkiye ve Çin arasındaki iş birliği ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkilerin, önümüzdeki dönem yeni ufuklara açılacağı beklentileri paylaşıldı.

Görüşmede, özellikle ekonomik alanda Türkiye’nin üretim üssü haline getirilmesi için geniş yatırım imkanları olduğu da vurgulandı.

Heyetlerin gündeminde Filistin-İsrail savaşı da yer aldı, Vatan Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin aynı görüşte olduğu bildirildi.

Vatan Partisi’nin 18-25 Aralık tarihlerinde Çin’e yapacağı ziyaret de masaya yatırıldı. Genel Sekreter Özgür Bursalı önderliğinde 25 kişilik heyet Çin’e gidecek.

Çin’de yapılacak görüşmelerde, Vatan Partisi ve ÇKP arasında verimli görüşmeler yapılması bekleniyor.