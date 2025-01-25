Liverpool Ipswich Town maçını canlı izle!

İngiltere Premier Lig maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Liverpool ile Ipswich Town takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Liverpool Ipswich Town maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

LİVERPOOL IPSWİCH TOWN MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool Ipswich Town takımları İngiltere Premier Lig maçında 25 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL IPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Ipswich Town maçı beIN Sports Tod TV ve Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.