Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan gemi yola çıktı! Bakan Hakan Fidan duyurdu

Lübnan halkına insani yardım götüren ve Lübnan'daki Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye eden gemiler Mersin'e doğru yola çıktı. Konuyla ilgili açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan gemi yola çıktı! Bakan Hakan Fidan duyurdu
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Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar Beyrut Limanı'na ulaşmıştı. Gemilerdeki yardımların Beyrut Limanı'na indirilmesinin ardından gemiler Türk vatandaşlarının tahliyesi için hazırlandı.

Dün akşam saatlerinde çoğu Türk vatandaşı olan siviller gemilere alınmaya başlandı. Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.

Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan gemi yola çıktı! Bakan Hakan Fidan duyurdu - Resim : 1

GEMİLER MERSİN'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Lübnan halkına insani yardım götüren ve Lübnan'daki Türk vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye eden gemiler, başkent Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı. Konuyla ilgili açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı.

Bakan Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında, Türkiye'nin bölge haklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edeceğini belirtti.

Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan gemi yola çıktı! Bakan Hakan Fidan duyurdu - Resim : 2

Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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