Mahrem imamın dönüş planı! FETÖ'cü Bedirhan Önem mahkemeye başvurdu

FETÖ üyeliğinden hapis cezası almasına rağmen üniversiteye dönüş için mahkemeye başvurdu. FETÖ'cüler akademide etkinliğini korumak için her yolu deniyor. YÖK ise sessiz.

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza alan Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi FETÖ mahrem imamı Bedirhan Önem’in üniversiteye dönüş için plan yaptığı ortaya çıktı.

Üniversitenin FETÖ'den aldığı ceza nedeniyle görevine son vermesi gerekirken Bedirhan Önem’in sözleşmesini yenilemeyerek üniversiteden uzaklaştırmasının nedeni anlaşıldı. Önem, kararın ardından yargıya başvurdu. FETÖ’nün mahrem imamı, sözleşmesinin iptalini yargı yoluyla aşma ve üniversiteye geri dönme hesabı yapıyor.

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Bedirhan Önem derhal memuriyetten ihraç edilmesi gerekirken sanki hiçbir şey olmamış gibi görevine devam etti.

Bedirhan Önem aldığı cezaya itiraz etti. İstinaf Mahkemesi cezayı onayladı. Mahkeme kararı Şırnak Üniversitesine gönderdi. Ancak karar, Üniversite idaresinde gizlendi. Aydınlık’ın kararı yayınlaması sonrası mahkemeden karar örneği istendi. Aydınlık mahkemenin üniversiteye gönderdiği kararın alındı belgesini yayınladı.

Üniversite yönetimi mahkeme kararından sonra derhal Bedirhan Önem’i ihraç etmesi gerekirken yine sessizliğini korudu. Bu arada Bedirhan Önem’le “sır katibi”, “sağ kolu”, “Yetiş Ahmet” lakaplı kişi arasında anlaşmazlık çıktı.

“Yetiş Ahmet”, Bedirhan Önem’in suçlarını belgeleriyle ifşa etti. Şırnak Üniversitesi yönetimi apar topar harekete geçti. “Yetiş Ahmet”in itirafları sonrası sürpriz bir karar alındı. Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulu 8 Haziran 2023 tarihinde toplandı.

Kurul, gündem maddeleri arasında olmamasına rağmen, yaklaşık 4 ay önce 20 Şubat 2023 tarihinde sözleşmesi biten, ancak hiçbir işlem yapılmayarak maaş ve sigortası ödenmeye devam eden Bedirhan Önem’in ilişiğini “sözleşmesi süresi bittiği” gerekçesiyle alelacele sonlandırdı. Alınan kararda Önem’in FETÖ’den aldığı cezadan yine söz edilmedi. Kararın tutanakla kayıt altına alınmadığı da bildirildi.

Öğretim üyeleri, üniversite yönetiminin, Bedirhan Önem’in FETÖ’den aldığı ceza nedeniyle değil, sözleşmesini yenilemeyerek üniversiteden uzaklaştırmasını “sinsi plan” olarak yorumladı.

- Şırnak FETÖ Deşifre adlı sosyal medya hesabından yayınlanan belgelerde kurulan plan anlaşıldı. Meğer Bedirhan Önem hakkında alınan kararda FETÖ’den ceza alması gerekçesi gösterilmeyerek Bedirhan Önem’in idare mahkemesine başvurmasının yolu açılmış. Alınan karar 14 Haziran 2023 tarihinde FETÖ mahrem imamı Bedirhan Önem’e tebliğ edilmiş. Bedirhan Önem de 1 Temmuz 2023 tarihinde Mardin 2. İdare Mahkemesine avukatı aracılığıyla alınan bu altı boş kararın ‘yürütmesinin durdurulması ve iptali’ talepli dava açmış.

Bedirhan Önem’in Mardin 2. İdare Mahkemesine verdiği dava dilekçesindeki ifadeler de dikkat çekti. Dilekçede, "Müvekkilimin davalı idarede hizmetine ihtiyaç olduğu açık olduğu gibi görevinde başarısız ya da verimsiz olduğuna ilişkin bir tespitin yokluğu da dikkate alınarak çalışma hayatına son veren dava konusu işlemin iptali gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.