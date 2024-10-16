Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi: İşte deprem sonrası açıklamalar

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.

5,9 büyüklüğündeki depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem nedeniyle kent merkezinde çoğu kişinin ev ve iş yerlerinin dışarı çıktığı görüldü. Vatandaşlar park ve meydanlarla toplandı.

Şiddetli deprem; Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Sivas'tan da hissedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı ilk açıklamada, kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. Kentte, mahkemelik olanlar dışında ağır hasarlı binaların tamamının daha önceden yıkıldığını söyleyen Seddar Yavuz, yıkım için mahkeme aşaması beklenen binaların da tahliye edilmiş olduğunu dile getirdi. Yavuz, "Bir binanın çöktüğüne dair sosyal medyada bazı görüntüleri biz de gördük ama bu bizim kontrollü yıktığımız bir binadan görüntüler. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızı paniğe düşürecek doğrulanmamış görüntülerin yayınlanmaması ricamız." diye konuştu. Saha taramalarının sürdüğünü kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil ama panik olan vatandaşlarımız, buna ilişkin ihbarlar var." ifadelerini kullandı. Hasarlı olan tahliye edilmiş binalardan uzak durulmasını isteyen Yavuz, okulların tedbir amacıyla bugün için tatil edildiğini bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yaptığı ilk açıklamada, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun." dedi.

AFAD'DAN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AFAD, Malatya'da meydaana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığı, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, AFAD İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet ekipleri ve diğer personelin sahada taramalarını sürdürdüğünü söyledi. Depremin artçılarının devam edebileceğini belirten Akgün, "Vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri gerektiği" uyarısında bulundu.

3 BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, depremin ardından Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezimize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

AFAD da depremde, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 3 binada hasar meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın açıklamasında, "Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pütürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

BAKAN MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun." ifadelerini kullandı.

BAKAN MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.