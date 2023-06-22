Malatya'da deprem! (22 HAZİRAN 2023) Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı

Malatya'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi. Depremin detaylarına ilişkin açıklamayı Kandilli Rasathanesi yaptı.

Malatya'da deprem! (22 HAZİRAN 2023) Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı
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Malatya'da 22 Haziran Perşembe sabahı korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden de açıklama yapıldı.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.21'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 4,2 olarak açıklanan depremin, yerin 8,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği vurgulandı.

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