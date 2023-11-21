Malatya'da Depremzede Çocuklara Bisiklet Hediye Edildi: "Pedallar İyilik İçin Dönecek"

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatyadaki çocuklara bisiklet hediye edildi. Vali Ersin Yazıcı, "çocuklara elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Malatya'da Depremzede Çocuklara Bisiklet Hediye Edildi: "Pedallar İyilik İçin Dönecek"
Malatya'da Depremzede Çocuklara Bisiklet Hediye Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan 287 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Pedallar İyilik İçin Dönecek

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da "Pedallar iyilik için dönecek" mottosuyla düzenlenen organizasyondan elde edilen gelirle alınan bisikletlerden 287'si Vali Ersin Yazıcı ve Antalyalı hayırsever iş insanı Haydar Barut tarafından Battalgazi Acıbadem Konteyner Kent’teki çocuklara dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ersin Yazıcı, "Çocukların mutluluğu her şeye değer, çocuklarımıza bir nebzede olsa mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Çocuklarımızın yüzünün gülümsemesi bize ümit veriyor. Onları geleceğe güzel bir şekilde hazırlayabilmemiz için moral ve motivasyonu yüksek tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle çocuklara elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bisiklet # malatya # deprem
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