Malatya'daki depremin bilançosu açıklandı! 20 ağır hasarlı, 535 az hasarlı bina tespit edildi

Dün sabah saatlerinde Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çevre illerden de hissedilen depremin bilançosuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan son dakika açıklaması geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Malatya'daki depremin bilançosu açıklandı! 20 ağır hasarlı, 535 az hasarlı bina tespit edildi
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Dün sabah saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Tunceli, Erzincan ve Sivas'tan da hissedildi.

Depremin ardından yapılan açıklamalarda Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam üç binada kısmi çökme meydana geldiği ifade edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının bulunmadığı depremden toplam 187 kişinin etkilendiğini, 43 kişinin gözetim altında tutulduğunu, diğerlerinin ayaktan tedaviyle taburcu edildiklerini bildirmişti.

DEPREMİN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI!

Malatya'da gerçekleşen 5,9'luk depremin bilançosu belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan çalışmaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Murat Kurum, depremin ardından şu ana kadar 1211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini bildirdi.

Murat Kurum açıklamasında, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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