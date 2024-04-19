Manhattan'daki mahkemede Trump duruşmadayken bir kişi kendini yaktı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yargılandığı “sus payı” davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi.

Manhattan'daki mahkemede Trump duruşmadayken bir kişi kendini yaktı!
Editör: Metehan Gül
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin New York kentinde görülen “sus payı” davasını takip etmek için mahkeme binasının önüne gelen onlarca kişi korkunç anlara tanık oldu.

Trump’ın yargılandığı davada bugün 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra bir kişi polis tarafından çevrilen alana yaklaşarak mahkemenin önüne geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kimyasal kokan şüpheli mahkemenin önünde kendini yaktı.

Alevlerin sardığı şüpheliye polisler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesiyle tüm vücudunun yandığı görülen şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Manhattan'daki mahkemede Trump duruşmadayken bir kişi kendini yaktı! - Resim : 1

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