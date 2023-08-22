Manisa Kula'da yangın! Katı atık tesisi yanıyor

Manisa'da katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Manisa Kula'da yangın! Katı atık tesisi yanıyor
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Manisa'nın Kula ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KATI ATIK TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN


Alınan bilgiye göre, Esenyazı Mahallesi'ndeki bir endüstriyel atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, tesise Kula Orman İşletme Şefliği, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Manisa # kula # yangın
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