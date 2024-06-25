Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi

Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'nın Soma ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak duyuruldu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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