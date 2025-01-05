Manisa'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletten savrulan sürücü, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manisa'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolunun Akçapınar Mahallesi geçişinde, İbrahim Arlan'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Motosikletin devrilmesinin ardından, sürücü yola savruldu. Aynı sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu Arlan ağır yaralandı.

Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, İbrahim Arlan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arlan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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