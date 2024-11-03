Marmaray'da intihar vakası! Seferler durduruldu
Marmaray Ayrılıkçeşme İstasyonu'nda intihar girişimi meydana geldi. Seferler durduruldu. İşte Marmaray'dan ilk açıklama...
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Olay İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda gerçekleşti. Saatler 15.30 sıralarını gösterdiğinde bir intihar girişimi yaşandığı kaydedildi.
İntihar girişimi nedeniyle seferler durdurulurken, Marmaray'dan açıklama geldi.
Marmaray'ın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir."
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir.— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 3, 2024