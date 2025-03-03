Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu

Mattia Ahmet'in babası, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi, yaşadıkları acıyı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Türkiye’yi ikinci vatanları olarak gördüklerini belirten baba Minguzzi, oğlunun öldürüldüğünü öğrendiğinde yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

"Korkunç haberi telefonla aldım. En hızlı şekilde hastaneye gittik ama vardığımızda oğlum komaya girmişti. O bıçaklanma görüntülerini izleyemedim bile.”

"BUNU YAPANLAR ÇOCUK SAYILAMAZ"

Acılı baba, oğlunun kalbinden 5 kez bıçaklandığını söyleyerek, saldırganların çocuk indirimi almaması gerektiğini vurguladı:

"Oğlumu kalbinden 5 kere bıçakladılar. Bunu yapanlar çocuk sayılmamalı, en ağır cezayı almalılar.”

"MATTİA AHMET TÜRKİYE’DE ŞİDDETE KARŞI BİR SEMBOL OLDU"

Oğlunun ölümünü kabul etmekte zorlandığını belirten baba Minguzzi, Türkiye’de insanların kendilerine büyük destek verdiğini söyledi:

"Benim oğlum melek oldu, hepimizin kurbanı oldu. Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi ve iyi insanların varlığını bize gösterdi. Oğluma sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum.”

"YAŞAYAN BİR ÖLÜ GİBİYİM"

Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Akıncılar ise yaşadığı büyük acıyı şu sözlerle anlattı:

"Hastanede 2 hafta boyunca oğlumun başucundan ayrılmadım. Ona pozitif enerji vermeye çalıştım ama olmadı. Çok acı çekiyorum. Yaşayan bir ölü gibiyim ama adaleti sağlamak için ayakta durmaya çalışıyorum. Ahmet geri gelmeyecek ama ben başka çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğim."

"KATİLLER GÜN YÜZÜ GÖRMESİN!"

Anne Akıncılar, şüphelilerin çocuk indiriminden yararlanmaması gerektiğini vurgulayarak, adalet çağrısı yaptı:

"Katil katildir. Oğlumu katledenlerin çocuk indirimi almaması gerekiyor. En ağır cezayı alsınlar. İçeride gün yüzü görmeden ölsünler.”

"ÇOK MUTLUYDUK, PARAMPARÇA OLDUK"

Oğluyla çok özel bir bağlarının olduğunu söyleyen acılı anne, yaşadığı kaybın tarif edilemez olduğunu dile getirdi:

"Ben gerçek bir melek dünyaya getirmişim. Onu daha çok sevebilmek için başka çocuk yapmadım. Oğlum bana ‘anne’ değil, ‘çiçeğim’ derdi. Biz üç kişilik çok mutlu bir aileydik. Paramparça olduk. Dayanılır gibi değil. Her gün mezarına gidiyorum. Sesimi sadece Türkiye değil, dünya duydu. Başka ailelerin başına böyle şeyler gelmesin."