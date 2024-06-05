Mehmet Sıddık Akış'a hapis cezası! Mahkemedeki duruşmada karar açıklandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Mehmet Sıddık Akış'a hapis cezası! Mahkemedeki duruşmada karar açıklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Van'da bulunan Mehmet Sıddık Akış Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış ve işlemler için Hakkari'ye götürülmüştü.

Van'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış 'ın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Mehmet Sıddık Akış'a "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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