Mehmetçik teröriste geçit vermiyor! Irak ve Suriye'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi sürüyor. Sınır ötesindeki operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek… pic.twitter.com/AfP5pCNhfb
Kaynak: TRT Haber