Mehmetçik teröriste geçit vermiyor! Irak ve Suriye'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi sürüyor. Sınır ötesindeki operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçik teröriste geçit vermiyor! Irak ve Suriye'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Editör: Uğur Çam

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."

Kaynak: TRT Haber

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