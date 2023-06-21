Memur ve emekli maaşı zammında yeni gelişme! Bakan Vedat Işıkhan tarih verdi...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantıların ardından asgari ücrete yapılacak ara zam karara bağlanmış ve yeni miktar kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Konuyla ilgili dün kameralar karşısına geçerek açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini duyurmuştu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YOLDA

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yönelik yapılacak düzenlemeye çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirtten Bakan Vedat Işıkhan, torba yasa teklifinde yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

En düşük memur maaşının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını söyledi.

Teklifin kısa süre içerisinde Meclis'ten geçmesini sağlayacaklarını ifade eden Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:

- Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, temmuz ayında inşallah.

Teklifte 500 lira asgari ücret desteğinin de yer alacağını belirten Işıkhan, Bakanlık bürokratlarının konu üzerinde çalıştığını vurguladı.