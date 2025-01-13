Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı

Mersin'de, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan 10 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan tutuklandı.

Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

İçişleri Bakanlığı da Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesinin tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45'inci ve 46'ncı maddeleri gereğince Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, tutuklanan diğer isimler Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç'un da Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

ZEYİT ŞENER, YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığınca Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, yeni görevine başladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Akdeniz Belediyesinin hizmet binasına giden Kaymakam Şener'in, Başkanlık makamına geçerek görevine başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirlerin kararlılıkla alınacağını belirtti. Şener, Akdeniz ilçesi genelinde hizmet ve projelerin kesintisiz ve ayrımsız şekilde devam edeceğini bildirdi.