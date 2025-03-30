"Mesaj atarak rahatsız eden" kişiye verilen cezayı Yargıtay onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sık sık mesaj attığı kişiyi rahatsız eden sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 1500 lira adli para cezasını onadı.

"Mesaj atarak rahatsız eden" kişiye verilen cezayı Yargıtay onadı
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Dairenin kararına göre, Adana'da yaşayan sanık, başka bir kişinin telefonuna karşı tarafın istememesine rağmen sık sık mesaj atarak rahatsız etti. Eylemin süreklilik arz etmesi üzerine mağdur müşteki, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından suçlu bulundu ve 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık, suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediğini, olay tanıklarının mahkemece dinlenilmediğini ileri sürerek mahkeme kararını temyiz etti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü, hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

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