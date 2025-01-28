Meteorolojiden iki bölge için kritik uyarı: Kuvvetli yağmur, kar ve don!

Meteoroloji 26 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelindeki bugün güneş yüzünü gösterecek. Ancak 2 bölge için kar ve sağanak yağmur olmak kuvvetli yağış uyarısı var. İşte güncel hava tahminleri...

Sude İnak Sude İnak
Meteorolojiden iki bölge için kritik uyarı: Kuvvetli yağmur, kar ve don!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan uzman değerlendirmelerine göre ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olsa da güneş birçok bölgede yüzünü gösterecek. Ancak 2 bölge hariç...


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (26 OCAK 2025)

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları kuvvetli yağmur​ ve sağanak yağış alacak.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Bunun yanında Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Rüzgar ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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