Metroda vahşet! O kadının kimliği açıklandı

ABD'nin New York kentinde metroda bir saldırı sonucu yakılarak hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi. New York Polis Departmanı (NYPD), kadının 61 yaşındaki Debrina Kawam olduğunu duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
Metroda vahşet! O kadının kimliği açıklandı
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ABD'nin New York kentinde 22 Aralık’ta bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti. NYPD olayda hayatını kaybeden kadının kimliğini açıkladı. Debrina Kawam isimli kadının New Jersey eyaletinde yaşadığı ve bir sağlık şirketinde pazarlama direktörü olarak çalıştığı ifade edildi.

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