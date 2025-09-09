Michael Rubin: İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı: Sırada Türkiye olabilir

İsrail, bugün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderliğini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Katar İçişleri Bakanlığı bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hamas ise bazı yakınlarının öldüğünü, ancak üst düzey isimlerin kurtulduğunu duyurdu.

RUBİN: SIRADA TÜRKİYE OLABİLİR

Israel Just Stuck Hamas in Qatar: Turkey Could Be Next - https://t.co/xgXHdwqzZN #Qatar #Turkiye — Michael Rubin (@mrubin1971) September 9, 2025

Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, National Security Journal’da yayımlanan yazısında saldırıyı değerlendirerek dikkat çekici bir yorum yaptı. ''İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı. Sırada Türkiye olabilir'' ifadelerini kullandı.

Rubin, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının otomatik koruma anlamına gelmediğini belirterek şu tespitlere yer verdi:



•NATO’nun 5. maddesinin işletilebilmesi için oybirliği gerektiğini, bu nedenle saldırı durumunda Türkiye’nin beklediği desteği alamayabileceği,



•Hamas’ın Türkiye’yi güvenli bir sığınak olarak görmesinin yanıltıcı olduğunu, İsrail’in geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde örgüt liderlerini takip ederek hedef aldığını savundu.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Aynı gün “Terror Alarm” adlı X hesabı, İstanbul’un merkezi ilçelerini gösteren bir harita paylaşarak “Thank you @IDF, Next!” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede büyük tepki çekti. Kullanıcılar, Türkiye’nin hedef gösterildiği yönünde değerlendirmelerde bulunurken, hesabın kapatılması çağrıları yapıldı.