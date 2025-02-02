Milan Inter maçını canlı izle!

İtalya Serie A maçında heyecan! Milan ile Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer alıyor...

Sude İnak Sude İnak
Milan Inter maçını canlı izle!
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İtalya Serie A karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Milan ile Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı da merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Milan Inter maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgilileri...

MILAN INTER KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Serie A maçında Milan ile Inter takımları 2 Şubat Pazar günü saat 20:00'da karşı karşıya gelecek.

MILAN INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan Inter karşılaşması S Sport ve S Sport + kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

https://www.ssportplus.com/canli-tv/

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