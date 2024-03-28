Milli Anayasa Hareketi Anayasa tartışmalarına son noktayı koydu! "Bölücülerle Anayasa yapılmaz"

Milli Anayasa Hareketi “bölücülerle anayasa yapılmaz” dedi. Hareket adına açıklama yapan Hasan Korkmazcan Meclis’in öncelikli görevinin Meclis’teki bölücüleri temizlemek olduğunu vurguladı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Korkmazcan, Türkiye’nin her yerinde Türk milletinin anayasandan çıkarılması girişimlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Milli Anayasa Hareketi, 2012 yılında yürütülen bölücü anayasa girişiminin yeniden hortlatılmasına tepki gösterdi.

"Meclis başkanı böyle işlerle uğraşacağına HDP- DEM’i kapatsın. Onlar hala Meclis'te. Onlar Türk milletini temsil etmiyor."

Hareket adına açıklama yapan Eski Meclis Başkanvekili Hasan Korkmazcan, Türk vatandaşı kavramını Anayasa’dan çıkarmayı amaçlayan girişime yönelik “Meclis’in ilk görevi PKK artıklarını temizlemektir” dedi.

Vatandaşların da yeni bir Anayasa talebi olmadığını vurgulayan Korkmazcan, Milli Anayasa Hareketi’nin bu girişime izin vermeyeceğinin altını çizdi.

"Türk kimliğini anayasadan çıkaramazlar böyle bir şeye teşebbüs ederlerse Türkiye'nin her yerinde Milli Anayasa Hareketi karşısında durur."

Açıklamaya, Eski Milli Savunma Bakanı Barlas Doğu, Eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Eski Sağlık Bakanı Ramazan Mirzaoğlu ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Aysan Canver katıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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