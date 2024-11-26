Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk mi etti? O iddialarla ilgili açıklama geldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiaları yer aldı. Kısa sürede gündem olan iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki toplantı düzeninin bozulması nedeniyle Komisyon Başkanı tarafından oturuma ara verilmiş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de verilen ara dolayısıyla salondan ayrılmıştır. Bakan Güler, ara sonrası komisyondaki yerini almıştır. Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki işlem başlatacaktır." ifadesine yer verildi.