Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadeledeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IKBY Başbakanı Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye etkisi ile ilgili de değerlendirmede bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalardaki son durum hakkında bilgi veren Bakan Yaşar Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BARZANİ İLE GÖRÜŞMESİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulünü ve bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisini değerlendirdi.
"Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler şu yanıtı verdi:
- Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı