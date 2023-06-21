Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalardaki son durum hakkında bilgi veren Bakan Yaşar Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BARZANİ İLE GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulünü ve bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisini değerlendirdi.

"Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler şu yanıtı verdi: