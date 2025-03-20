Milli Savunma Bakanlığı 523 teröristi etkisiz hale getirdi

Bakanlık, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anarak, gazilerimize minnet ve saygılarını sundu.

18 Mart Etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Boğazı’nda geçit töreni yapılmış, Mehteran Birlik Komutanlığı konserler vermiş, 16-17 Mart tarihlerinde TCG Büyükada ve TCG Kınalıada gemileri halkın ziyaretine açılmıştır.

Bakan’ın Katıldığı Etkinlikler:

14 Mart’ta Milli Savunma Bakanı, Bakanlıkta düzenlenen Şehitler Günü törenine katıldı.

18 Mart’ta Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene katıldıktan sonra Valiliği ziyaret etti.

Aynı gün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gelibolu Yarımadası’ndaki anma törenlerine katıldı.

Bakan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne katıldı, ayrıca Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda iftar yemeği etkinliğine iştirak etti.

Uluslararası Görüşmeler ve Toplantılar:

13 Mart’ta İngiltere Savunma Bakanı ile görüşen Bakan, aynı gün Kara Harp Okulu’nda yapılan törende Harbiyelilere hitap etti.

Bakan, aynı gün Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı ile Suriye Cumhurbaşkanı ile Şam’da bir araya geldi.

15 Mart’ta Millî Savunma Üniversitesi’nde yapılan çevrimiçi Liderler Toplantısına katıldı.

19 Mart’ta Roma Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele Harekâtı: Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin birliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadeleye devam etmektedir. Uluslararası hukuka dayanarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 Ocak’tan bugüne kadar 523 terörist etkisiz hale getirilmiştir (Irak: 211, Suriye: 312). Geçtiğimiz hafta 3 PKK'lı terörist teslim olmuştur.

Hudut Güvenliği: Son bir haftada, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 kişi yakalanmış, 977 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak’tan itibaren yasa dışı geçiş teşebbüsü sonucu yakalanan kişi sayısı 1.086, engellenen kişi sayısı ise 15.025 olmuştur.

Bölgesel ve Küresel Güvenlik Katkıları: Türk Silahlı Kuvvetleri, yüksek operasyonel kapasiteyle birçok bölgede barış ve istikrar sağlamak için görev yapmaktadır. 19 Mart’ta Çad Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi ziyaret etti, aynı gün NATO Askerî Komite Başkanı ile çevrimiçi toplantı yapıldı.

İsrail'in Gazze Saldırıları: İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmektedir. Bu saldırılar, bölgesel ve küresel istikrarı tehdit etmektedir.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri: Türk Silahlı Kuvvetleri, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürüyor. ABD'de Red Flag Hava Harekatı'na katılım, Almanya’daki Steadfast Foxtrot tatbikatları gibi uluslararası tatbikatlar devam etmektedir.

Savunma Sanayi ve Yeni Sistemler: Türk savunma sanayii, yerli ve millî üretimle Silahlı Kuvvetler’in kapasitesini artırmaya devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, yeni nesil Fırtına Obüsü ve 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56) envantere alındı.

Personel ve Öğrenci Alımı: 2025 yılı 2’nci Dönem Uzman Erbaş Temini başvuruları 18 Mart itibariyle başlamış olup, Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için başvurular 24 Mart - 18 Nisan arasında alınacaktır.

Önemli Günler ve Kutlamalar:

21 Mart Nevruz Bayramı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ve 23 Mart Pakistan Millî Günü kutlanacaktır.

Sonuç Olarak: Türk Silahlı Kuvvetleri, devletin bekası ve ülkenin güvenliği için her türlü tedbiri almaya, güçlü bir Türkiye için görevlerini kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir.