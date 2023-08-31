Milyonlarca memuru ilgilendiren zamlar belli oldu!

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, 5'inci kez bir araya geldi.

MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU

Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

ENFLASYON FARKI ÖDENECEK

Enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek. 6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı ödenecek. Kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

MEMUR-SEN NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.