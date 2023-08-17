MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! Orhan İnandı'ya 21 yıl hapis cezası

5 Temmuz'da, MİT'in Kırgızistan'dan operasyonla Türkiye'ye getirdiği FETÖ mensubu Orhan İnandı, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerekçeli kararında, İnandı'nın yetkilerinden kaynaklı işlediği suçun örgüt üyeliğinin daha üstünde olduğu açıklandı.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! Orhan İnandı'ya 21 yıl hapis cezası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Temmuz'da MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Orhan İnandı hakkındaki gerekçeli kararı duyurdu.

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu "Bilal" kod adlı Orhan İnandı'nın Kırgızistan'da topladığı paralarla FETÖ üyelerine kalacak yer, finansman sağladığı belirtildi.

2001 yılından yakalandığı tarihe kadar Sebat Eğitim Kurumlarında yönetim kurulu başkanlığı yapan Orhan İnandı, darbe girişimine kadar da "ülke imamı" olarak örgütün Kırgızistan yapılanmasını yürüttü.

İnandı'nın 15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ'nün yeniden yapılandırılmasında ve FETÖ'nün Kırgızistan devlet kademelerine yerleşmesinde rol oynadığı bildirildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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