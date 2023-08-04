MİT'ten Sincar'da kritik operasyon! PKK'nın kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın kurye sorumlusu, etkisiz hale getirildi.

MİT, terör örgütüne silah ve mühimmat sağlayan, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da, nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist Bayram'ın sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmat imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yılmaz Bayram, 2011-2016'da Hakkari'de faaliyet yürüttü. Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Soran ile Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Rumeylan ve Kamışlı'da terör eylemlerine katıldı.

Terörist Bayram, aynı zamanda PKK/KCK'nın Türkiye'deki şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin de sözde kurucuları arasında yer alıyordu.