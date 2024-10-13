MSB açıkladı: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB, resmi X hesabından 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil' başlığıyla Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lıları etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
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MSB, resmi X hesabından 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil' başlığıyla Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lıları etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/W6SZeuyN7k