MSB açıkladı: Askerlik yerleri belli oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları, e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz."