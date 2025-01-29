MSB açıkladı: Askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
MSB açıkladı: Askerlik yerleri belli oldu
Yayınlanma:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları, e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz."

Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk Mersin’de silahlı saldırıda hayatını kaybettiAhmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk Mersin’de silahlı saldırıda hayatını kaybettiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

askerlik yeri sorgulama msb
Günün Manşetleri
PKK/YPG’nin sözde yöneticisine Suriye’de operasyon
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
TBMM, Kartalkaya'daki otel yangınını araştıracak
2 asker eğitim sırasında yaralandı
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'dan çok İsrail'e güvendiklerini açıkladı
Trump ile Netanyahu bir araya gelecek
Putin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması
Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı
Çok Okunanlar
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
Altın fiyatlarında düşüş! Altın fiyatlarında düşüş!
Akaryakıt fiyatları güncellendi: 29 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıt fiyatları güncellendi: 29 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları