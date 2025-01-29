MSB açıkladı: Askerlik yerleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini duyurdu.
Yayınlanma:
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları, e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz."
Kaynak: Anadolu Ajansı