MSB duyurdu: 20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık olarak düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin yönelttiği soruları cevaplayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eurofighter uçakları hakkında yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ile imzalanan sözleşmenin tarihi de belirtildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır."

PROJE BEDELİ YAKLAŞIK 5,4 MİLYAR İNGİLİZ STERLİNİ

Milli Savunma Bakanlığı, uçakların maliyeti hakkında da bilgi verilen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir." Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, tedarik çalışmalarının sadece İngiltere ile sınırlı olmadığı vurgulanarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.