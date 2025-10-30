MSB duyurdu: 20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı, görev ekipmanları ve mühimmatları için İngiltere'ye yaklaşık 5,4 milyar Sterlin ödeneceğini açıklarken, Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı için Katar ve Umman'dan da alım yapılacağına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MSB duyurdu: 20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık olarak düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin yönelttiği soruları cevaplayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eurofighter uçakları hakkında yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ile imzalanan sözleşmenin tarihi de belirtildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır."

PROJE BEDELİ YAKLAŞIK 5,4 MİLYAR İNGİLİZ STERLİNİ

Milli Savunma Bakanlığı, uçakların maliyeti hakkında da bilgi verilen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir." Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, tedarik çalışmalarının sadece İngiltere ile sınırlı olmadığı vurgulanarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Milli gururumuzdan bir resital daha! Alperen Şengün 'triple-double'a yaklaştı, Rockets kazandıMilli gururumuzdan bir resital daha! Alperen Şengün 'triple-double'a yaklaştı, Rockets kazandıSpor
Son gün yarın! Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacakSon gün yarın! Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacakGündem
Milli Savunma Bakanlığı ingiltere Eurofighter
Günün Manşetleri
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Erdoğan ve DEM Parti heyeti yarın bir araya gelecek
Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı
Bakan Bolat Ürdün'den duyurdu
Çok Okunanlar
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak! 31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak!
Akaryakıta zam kapıda! Akaryakıta zam kapıda!
Bu havaya sakın aldanmayın! Bu havaya sakın aldanmayın!
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye! Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye!