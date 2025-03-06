MSB duyurdu: Türk Silahlı Kuvvetleri 26 teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla kesintisiz operasyonlarını sürdürüyor. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekâtlarda

son bir haftada 26,

1 ocak’tan itibaren ise toplam 478 (Irak: 195, Suriye: 283) terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine devam ederek terörle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecek.

Kaçakçılığı ve yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla sınır güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 99 kişi yakalanırken, bunlardan 8’inin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Ayrıca, 1.357 kişi sınırı geçemeden engellendi.

Yılbaşından bu yana sınır hattında:

909 kişi yasa dışı geçiş yaparken yakalandı,

12.534 kişi ise sınırı geçemeden durduruldu.

Uluslararası iş birlikleri ve askeri temaslar

TSK, dost ve müttefik ülkelerle askeri iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Suriye’ye atanan askeri ataşe 2 mart’ta görevine başladı. Öte yandan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, birçok uluslararası temas gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engellemesini uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirdi. Açıklamada, Batı Şeria’daki saldırıların sonlandırılmasının ve iki devletli çözümün önemine vurgu yapıldı.

TSK, caydırıcılığını artırmak ve personelin yetkinliğini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda

Cobra Warrior karma hava harekâtı (İngiltere, 19 şubat - 14 mart)

Dynamic Manta NATO denizaltı harekâtı (İtalya, 3-14 mart)

Loyal Leda NATO müşterek kara harekâtı (İstanbul ve Polonya, 3-14 mart)

Red Flag-2025 karma hava harekâtı (ABD, 10-21 mart)

Ayrıca, NATO görevleri kapsamında TSK unsurları Romanya, Yunanistan ve Arnavutluk’ta çeşitli tatbikatlara ve eğitimlere katılım sağladı.

Yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, “Dragoneye-2 termal kamera” sisteminin kabul sürecini tamamladı. Ayrıca, ASFAT ve OYAK’ın savunma sanayi alanındaki çalışmalarına dikkat çekildi.

TSK, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktan milli savunma sanayisini geliştirmeye kadar üstlendiği tüm görevleri kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.