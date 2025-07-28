Muğla’da kaybolan İngiliz turist Joseph Gıfford ölü bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde kaybolan İngiliz vatandaşı Joseph Alexander Gıfford’un cansız bedeni, Çandır Mahallesi’ndeki tarihi Kaya Mezarları mevkisinde bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Muğla’da kaybolan İngiliz turist Joseph Gıfford ölü bulundu
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Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’ne tatile gelen İngiltere vatandaşı Joseph Alexander Gıfford’dan (79) haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, dron desteğiyle birlikte iki arama kurtarma köpeği eşliğinde arama yaptı.

Aramalar sonucunda Gıfford’un cansız bedeni, Köyceğiz’e bağlı Çandır Mahallesi’nde yer alan tarihi Kaya Mezarları mevkisinde bulundu.

Gıfford’un naaşı, otopsi işlemleri için Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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