Müsavat Dervişoğlu adaylığını açıkladı

Yerel seçimlerden başarısızlıkla ayrılan İYİ Parti'de sular durulmuyor. 27 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü kurultay kararı alınmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde gerçekleştirilecek genel başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Meral Akşener'in aday olmayacağı yönünde yaptığı açıklamanın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan da açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ilan etiğini belirterek, "Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

"Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" diyen Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan kurucu liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM'de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım.

- Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım.