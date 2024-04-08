Müsavat Dervişoğlu adaylığını açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin 27 Nisan'da yapacağı seçimli olağanüstü kurultayında İYİ Parti genel başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Müsavat Dervişoğlu adaylığını açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yerel seçimlerden başarısızlıkla ayrılan İYİ Parti'de sular durulmuyor. 27 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü kurultay kararı alınmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde gerçekleştirilecek genel başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Meral Akşener'in aday olmayacağı yönünde yaptığı açıklamanın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan da açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ilan etiğini belirterek, "Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

"Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" diyen Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan kurucu liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM'de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım.
- Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım.

Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı! İşte Meral Akşener'in açıklamasıMeral Akşener aday olmayacağını açıkladı! İşte Meral Akşener'in açıklamasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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