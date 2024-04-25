Muslera, Milli Takım kariyerini sonlandırdı!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın milli takım kariyerini noktaladığı açıklandı.

Muslera, Milli Takım kariyerini sonlandırdı!
Editör: Metehan Gül
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Uruguay Milli Takımı'nın sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, Muslera'nın milli formaya veda ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi.

Muslera, Milli Takım kariyerini sonlandırdı! - Resim : 1

Tecrübeli file bekçisi de bu yapılan paylaşımı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Fernando Muslera
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