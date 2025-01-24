Müslüm Gürses'in son sözleri yürek burktu!

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses 11 yıl önce aramızdan ayrıldı. 59 yaşında vefat eden Müslüm Gürses'in son sözleri ortaya çıktı. Gürses'in yakın arkadaşı, sanatçının vefat etmeden önceki sözlerini paylaştı.

Sude İnak Sude İnak
Müslüm Gürses'in son sözleri yürek burktu!
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Müslüm Gürses, Kasım 2012'de by-pass için operasyon masasına yattı. Ameliyatın ardından akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Müslüm Gürses solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te hayatını kaybetti.

Müslüm Gürses'in en yakınındaki isimlerden biri olan Yusuf Ziya Oran, sanatçının hayatını kaybetmeden önceki son sözlerini paylaştı.

"BU AMELİYAT BENİ KORKUTUYOR"

Oran, Müslüm Gürses'in ameliyattan bir gün önce stüdyoda yeni şarkısı "Veda"yı okuduğunu ve o anki duygularını şu şekilde dile getirdiğini açıkladı: "Ameliyattan bir gün önce albüm çalışması için stüdyodaydı. Yeni şarkısı Veda'yı okudu ve bana dönüp; 'Bu ameliyat beni korkutuyor, eğer ölürsem albümün adını Veda koyarsın. Ölmezsem başka bir isim koyarız' dedi.

Ameliyata girmeden önce de bana şöyle dedi: 'Hayat bana zordu ama güzeldi. Herkesten tek isteğim var haklarını helal etmeleri..."

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