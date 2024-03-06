Naci Görür'den deprem önerileri! "Dirençli kentler oluşturmalıyız"

Deprem haftası kapsamında, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında "Depreme Dirençli Denizli Semineri" düzenlendi.



Denizlili sanayicilerin, yerel yönetim temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşları yetkilerinin ve Denizli halkının katılım sağladığı seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem felaketi sonrasında yaşanılanlara değinerek, "DSO olarak vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte, Denizli’nin depreme dirençli bir kent haline gelmesi için alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz" dedi.



Prof. Dr. Naci Görür’ün sunumu ile devam eden seminerde, Denizli’nin deprem gerçeği ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşan Görür, muhtemel bir depremin önüne geçilmesi için gereken adımları anlattı. Denizli tarihinde yaşanılan depremlere de konuşmasında yer veren Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem fayları üzerine oturan 24 ilden biri Denizli. Bu sebeple, dirençli bir kent yapısı oluşturmak ve bilinçlendirme faaliyetleri Denizli halkı için önem teşkil etmektedir" dedi.



Konumu itibarıyla Denizli’nin topografik yapısının incelenerek, fay ve risk analizlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Görür, sunumunun sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.



Yoğun ilgi gösterilen etkinliğin sonunda Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Prof. Dr. Naci Görür’e günün anısına Çeşm-i Bülbül takdim ederek teşekkürlerini sundu.