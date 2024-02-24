Naci Görür'den Uyarı!

Bursa'da yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden deprem hakkında açıklamada bulunarak, "Bu fay yavaş stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

Bursa Gemlik'te saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem herkesi korkuttu.Yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Gemlik ilçesinde paniğe yol açarken, Orhangazi ilçesi ile Bursa kent merkezinde de hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Bursa depremine ilişkin sosyal medyadan değerlendirmede bulundu...

Görür'ün paylaşımı şöyle:

-Gemlik Bursa'da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF'ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle.